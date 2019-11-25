Тренер «Куньлуня»: СКА показал тот уровень игры, которого мы сами хотим достичь

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился эмоциями после матча со СКА (1:4).



«Сегодня был очень полезный урок для нас сыграть против команды такого калибра. Это очень сильный соперник, отлично тренированная команда, игроки которой чётко выполняют задание. Это тот уровень игры, которого мы сами хотим достигнуть. Мы увидели, к чему надо стремиться, чтобы быть конкурентоспособными в этой лиге.



Хотелось бы забить больше голов, но СКА здорово защищался. Они вообще не давали нам явных шансов забить. Мы весь матч отставали, были на шаг позади. Остаётся думать над тем, как к следующей игре со СКА достичь такого же уровня.



Атмосфера во дворце просто потрясающая: отличная команда и отличная публика. Надеюсь, что в Китае когда-нибудь будет нечто похожее», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.