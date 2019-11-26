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Фанатки предлагали жениться, Гудачек исполнял буллит. Фото победы «Спартака»

Болельщики ХК «Спартак»
Фанатки предлагали жениться, Гудачек исполнял буллит. Фото победы «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

25 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. «Спартак» продлил победную серию до четырёх матчей, а «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд.

Подопечные Олега Знарка вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи — Робин Ганзл отличился в формате «5 на 4». Шайба оказалась единственной в матче, несмотря на старания обеих команд. Голкипер московского клуба Юлиус Гудачек записал на свой счёт «сухарь».

30 ноября «Спартак» встретится в Хабаровске с «Амуром», а «Нефтехимик» 27-го числа проведёт выездной матч с «Витязем».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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