Фанатки предлагали жениться, Гудачек исполнял буллит. Фото победы «Спартака»

25 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. «Спартак» продлил победную серию до четырёх матчей, а «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд.
Подопечные Олега Знарка вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи — Робин Ганзл отличился в формате «5 на 4». Шайба оказалась единственной в матче, несмотря на старания обеих команд. Голкипер московского клуба Юлиус Гудачек записал на свой счёт «сухарь».
30 ноября «Спартак» встретится в Хабаровске с «Амуром», а «Нефтехимик» 27-го числа проведёт выездной матч с «Витязем».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нефтехимик» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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