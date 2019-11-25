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Три года назад Бэбкок довёл Марнера до слёз, подставив его перед одноклубниками

Три года назад Бэбкок довёл Марнера до слёз, подставив его перед одноклубниками
Хоккей / НХЛ 0

После ухода Майка Бэбкока с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» в канадской прессе всплыла скандальная история трёхлетней давности.

По информации The Leafs Nation, канадский тренер заставил 19-летнего нападающего Митчелла Марнера составить рейтинг игроков команды. На верхних его строчках должны были располагаться самые трудолюбивые игроки, на нижних — самые ленивые.

Марнер составил список и при этом поставил себя на последнее место. Они с Бэбкоком пришли к выводу, что хоккеисту необходимо больше работать без шайбы.

Впоследствии наставник зачитал этот список перед игроками «Торонто», которые располагались внизу рейтинга, что стало полной неожиданностью для Марнера. Форвард не смог сдержать слёз, а хоккеисты канадского клуба были в ярости от поступка Бэбкока, поставившего 19-летнего хоккеиста в такое положение. Тренер принёс извинения игроку, отметив, что пытался воздействовать на трудовую этику Митчелла.

Примечательно, что два игроки из списка Марнера, располагавшихся на нижних строчках, уже покинули команду. Речь идёт о нападающих Наземе Кадри и Тайлере Бозаке.

Бэбкок уже использовал подобную процедуру составления молодым игроком рейтинга, когда тренировал «Детройт Ред Уингз».

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