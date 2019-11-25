Три года назад Бэбкок довёл Марнера до слёз, подставив его перед одноклубниками

После ухода Майка Бэбкока с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» в канадской прессе всплыла скандальная история трёхлетней давности.
По информации The Leafs Nation, канадский тренер заставил 19-летнего нападающего Митчелла Марнера составить рейтинг игроков команды. На верхних его строчках должны были располагаться самые трудолюбивые игроки, на нижних — самые ленивые.
Марнер составил список и при этом поставил себя на последнее место. Они с Бэбкоком пришли к выводу, что хоккеисту необходимо больше работать без шайбы.
Впоследствии наставник зачитал этот список перед игроками «Торонто», которые располагались внизу рейтинга, что стало полной неожиданностью для Марнера. Форвард не смог сдержать слёз, а хоккеисты канадского клуба были в ярости от поступка Бэбкока, поставившего 19-летнего хоккеиста в такое положение. Тренер принёс извинения игроку, отметив, что пытался воздействовать на трудовую этику Митчелла.
Примечательно, что два игроки из списка Марнера, располагавшихся на нижних строчках, уже покинули команду. Речь идёт о нападающих Наземе Кадри и Тайлере Бозаке.
Бэбкок уже использовал подобную процедуру составления молодым игроком рейтинга, когда тренировал «Детройт Ред Уингз».
- 25 ноября 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:09
-
20:48
-
20:33
-
20:28
-
20:11
-
19:59
-
19:26
-
19:15
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:36
-
17:02
-
16:51
-
16:43
-
16:25
-
15:43
-
15:34
-
15:25