Марнер: когда понял, что сделал Бэбкок, то даже не знал, что думать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал о своём отношении к истории трёхлетней давности. Тогда главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок заставил игрока составить список игроков, начиная от самых трудолюбивых и заканчивая самыми ленивыми, и зачитал его перед хоккеистами, располагавшимся внизу рейтинга.



«Я был удивлён, что Бэбкок решил зачитать этот список перед игроками «Торонто». Мне повезло, что ребята меня поддержали, никто не принял это близко к сердцу. Они знали, что я не сам решил составить этот рейтинг. Но это было очень давно. Если честно, я уже и забыл об этой истории. Вспомнил только, когда появилась статья. Всё уже кончено, вопрос закрыт.



Когда я услышал, что сделал Бэбкок, то даже не знал, что думать. Для меня как для новичка было важно, что ребята не обиделись на меня. Мне повезло, что рядом были такие же новички и у нас была очень сплочённая команда. Но всё давно кончено, я об этом не думаю. Сейчас я смотрю в будущее, на перемены в команде, и вижу, как я могу помочь «Торонто» выигрывать вместе с Шелдоном Кифом», — приводят слова Марнера североамериканские журналисты.

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