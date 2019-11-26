«Тампа» — «Баффало»: Кучеров забросил восьмую шайбу в сезоне

В Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 1:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 13-й секунде открыл российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, ассистентом выступил Ондржей Палат. Эта шайба стала для форварда восьмой в сезоне.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».

Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».