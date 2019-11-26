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Радулов открыл счёт в матче с «Вегасом». Видео

Радулов открыл счёт в матче с «Вегасом». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Российский нападающий Александр Радулов забил первый гол своей команды на 12-й минуте. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Тайлер Сегин. Менее, чем через две минуты Эса Линделль удвоил преимущество своей команды.

Видео с голом Александра Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Таким образом, Радулов забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне. Теперь на счету игрока 13 очков (7 голов и 6 результативных передач), которые он набрал в 24 играх.

Всего в НХЛ россиянин провёл 407 игр, в которых забил 128 голов и сделал 185 результативных передач.

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