Радулов открыл счёт в матче с «Вегасом». Видео

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Вегас Голден Найтс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Российский нападающий Александр Радулов забил первый гол своей команды на 12-й минуте. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Тайлер Сегин. Менее, чем через две минуты Эса Линделль удвоил преимущество своей команды.
Видео с голом Александра Радулова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Таким образом, Радулов забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне. Теперь на счету игрока 13 очков (7 голов и 6 результативных передач), которые он набрал в 24 играх.
Всего в НХЛ россиянин провёл 407 игр, в которых забил 128 голов и сделал 185 результативных передач.
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