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М. Сергачёв эффектным дальним ударом забил второй гол в сезоне НХЛ. Видео

М. Сергачёв эффектным дальним ударом забил второй гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 5:2 в пользу хозяев.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забил гол во втором периоде. Игрок поразил ворота соперника эффектным дальним ударом, сделав счёт в матче 2:2. Результативными передачами отметились Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Таким образом, Сергачёв забил свой второй гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 12 очков (2 гола и 10 результативных передач) в 20 играх. Ранее в этом же матче отличился ещё один российский игрок «Тампы» Никита Кучеров.

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