М. Сергачёв эффектным дальним ударом забил второй гол в сезоне НХЛ. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 5:2 в пользу хозяев.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забил гол во втором периоде. Игрок поразил ворота соперника эффектным дальним ударом, сделав счёт в матче 2:2. Результативными передачами отметились Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Таким образом, Сергачёв забил свой второй гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 12 очков (2 гола и 10 результативных передач) в 20 играх. Ранее в этом же матче отличился ещё один российский игрок «Тампы» Никита Кучеров.
- 26 ноября 2019
-
05:56
-
05:27
-
05:15
-
03:40
-
00:01
- 25 ноября 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:09
-
20:48
-
20:33
-
20:28
-
20:11
-
19:59
-
19:26
-
19:15
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:36
-
17:02
-
16:51