Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» крупно обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил один гол. Защитник Михаил Сергачёв также отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Андрей Василевский совершил 28 сейвов.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Баффало» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Калгари Флэймз».

В другом матче «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 1:0.