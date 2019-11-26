Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» крупно обыграть «Баффало»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил один гол. Защитник Михаил Сергачёв также отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Андрей Василевский совершил 28 сейвов.
Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Баффало» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять игр.
В следующем матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Калгари Флэймз».
В другом матче «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 1:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Палат) – 00:13' (5x5) 1:1 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 03:40' (5x5) 1:2 Веси – 21:48' (5x5) 2:2 Сергачёв (Палат, Шаттенкирк) – 27:20' (5x4) 3:2 Гурд (Макдона, Марун) – 29:26' (5x5) 4:2 Пакетт (Чирелли, Макдона) – 48:17' (4x5) 5:2 Палат (Жозеф) – 49:06' (4x5)
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