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Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «синерубашечников».

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч. Артемий стал первым игроком в истории «синерубашечников» за последние 17 лет с подобным достижением. Примечательно, что Панарин повторил достижение другого российского форварда — Павла Буре.

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 18 голевых передач в 22 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды.

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