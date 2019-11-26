Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «синерубашечников».

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч. Артемий стал первым игроком в истории «синерубашечников» за последние 17 лет с подобным достижением. Примечательно, что Панарин повторил достижение другого российского форварда — Павла Буре.

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 18 голевых передач в 22 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды.