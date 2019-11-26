Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 19 минут и 48 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Рейнджерс» одержали вторую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Миннесота Уайлд» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».