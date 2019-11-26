Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 19 минут и 48 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Рейнджерс» одержали вторую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Миннесота Уайлд» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Шей (Деанджело, Панарин) – 14:50' (5x5) 1:1 Паризе (Фиала, Сперджен) – 37:11' (5x5) 1:2 Донато (Хартман) – 50:00' (5x5) 2:2 Крайдер (Панарин, Фокс) – 57:10' (5x4) 3:2 Деанджело (Панарин, Строум) – 60:32' (3x3)
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