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«Питтсбург» в овертайме обыграл «Калгари», Малкин – без очков

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Калгари», Малкин – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Победный гол в овертайме забил Джейк Гюнцель. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 20 минут и 26 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Калгари» в свою очередь потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари Флэймз» встретится с Баффало Сэйбрз». Обе встречи состоятся 28 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Андерссон, Райан) – 07:34' (5x5)   1:1 Гальченюк (Кагун, Макканн) – 11:48' (5x4)   2:1 Макканн (Гальченюк) – 27:14' (5x5)   2:2 Монахан (Ткачук, Годро) – 35:09' (5x4)   3:2 Гюнцель (Кагун, Марино) – 64:04' (3x3)
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