«Питтсбург» в овертайме обыграл «Калгари», Малкин – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Победный гол в овертайме забил Джейк Гюнцель. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 20 минут и 26 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Калгари» в свою очередь потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари Флэймз» встретится с Баффало Сэйбрз». Обе встречи состоятся 28 ноября.