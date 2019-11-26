«Сент-Луис» отправил Костина в АХЛ. В прошлом матче он забил первый гол в НХЛ
«Сент-Луис» вернул нападающего Клима Костина в клуб Американской хоккейной лиги «Сан-Антонто Рэмпейдж», информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.
20-летний Костин забросил первую шайбу в НХЛ в прошлом матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:4). Клим дебютировал в НХЛ в нынешнем чемпионате, а всего в лиге в этом сезоне он провёл четыре игры. Возвращение Костина в фарм-клуб связано с тем, что в состав «музыкантов» включён Трой Брауэр, который уладил проблемы с визой.
20-летний россиянин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/19 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах.
Костин — о первом голе в НХЛ: увидел ворота и бросил. Мне немного повезло
- 26 ноября 2019
-
07:31
-
07:16
-
07:14
-
06:54
-
06:45
-
06:22
-
06:17
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:56
-
05:27
-
05:15
-
03:40
-
00:01
- 25 ноября 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:09
-
20:48
-
20:33
-
20:28
-
20:11
-
19:59
Партнерский контент