«Сент-Луис» отправил Костина в АХЛ. В прошлом матче он забил первый гол в НХЛ

«Сент-Луис» вернул нападающего Клима Костина в клуб Американской хоккейной лиги «Сан-Антонто Рэмпейдж», информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

20-летний Костин забросил первую шайбу в НХЛ в прошлом матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:4). Клим дебютировал в НХЛ в нынешнем чемпионате, а всего в лиге в этом сезоне он провёл четыре игры. Возвращение Костина в фарм-клуб связано с тем, что в состав «музыкантов» включён Трой Брауэр, который уладил проблемы с визой.

20-летний россиянин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/19 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах.