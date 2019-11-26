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Радулов оформил дубль в матче с «Вегасом», снова реализовав большинство. Видео

Радулов оформил дубль в матче с «Вегасом», снова реализовав большинство. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Вегас Голден Найтс» (4:2, идёт третий период).

Российский нападающий Александр Радулов забил первый гол своей команды на 12-й минуте. Результативными передачами отметились Йон Клингберг и Тайлер Сегин. В третьем периоде Радулов оформил дубль, снова реализовав большинство. На сей раз Александру ассистировали Маттиас Янмарк и сделавший третью голевую передачу в матче Клингберг.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Радулов забросил восьмую шайбу в нынешнем сезоне. Теперь на его счету 15 очков (восемь голов и семь результативных передач), которые он набрал в 25 матчах.

Радулов открыл счёт в матче с «Вегасом». Видео
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