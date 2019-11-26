2 гола и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил 2 гола и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 3 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Даллас» одержал седьмую победу подряд. «Вегас» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 27 и 28 ноября соответственно.