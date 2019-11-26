2 гола и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вегас»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил 2 гола и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 3 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Даллас» одержал седьмую победу подряд. «Вегас» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 27 и 28 ноября соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 А. Радулов (Клингберг, Сегин) – 11:42' (5x4) 2:0 Линделль (Кольяно, Сегин) – 13:25' (5x5) 2:1 Теодор (Каррье, Ривз) – 33:48' (5x5) 3:1 Дикинсон (А. Радулов, Клингберг) – 37:41' (5x5) 3:2 Штястны (Стоун, Пасиоретти) – 41:23' (5x5) 4:2 А. Радулов (Клингберг, Янмарк) – 52:11' (5x4)
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