Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

2 гола и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вегас»

2 гола и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил 2 гола и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 3 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Даллас» одержал седьмую победу подряд. «Вегас» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Чикаго Блэкхоукс», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Матчи пройдут 27 и 28 ноября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 А. Радулов (Клингберг, Сегин) – 11:42' (5x4)   2:0 Линделль (Кольяно, Сегин) – 13:25' (5x5)   2:1 Теодор (Каррье, Ривз) – 33:48' (5x5)   3:1 Дикинсон (А. Радулов, Клингберг) – 37:41' (5x5)   3:2 Штястны (Стоун, Пасиоретти) – 41:23' (5x5)   4:2 А. Радулов (Клингберг, Янмарк) – 52:11' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019