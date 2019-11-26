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«Даллас» повторил клубный рекорд по серии побед в сезоне

«Даллас» повторил клубный рекорд по серии побед в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Старз» одержали седьмую победу кряду, таким образом повторив клубный рекорд по серии побед. «Даллас» в четвёртый раз в истории клуба выиграл семь матчей подряд. Ранее это происходило в сезонах-1996/97, 1997/98 и 2007/08. Также однажды подобную серию выдал «Миннесота Норт Старз» (1979/80).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил два гола и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 3 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Радулов оформил дубль в матче с «Вегасом», снова реализовав большинство. Видео
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