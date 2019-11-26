Деанджело: «Рейнджерс» полагаются на Панарина. Он играет потрясающе

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело отметил вклад российского нападающего Артемия Панарина в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ). Панарин оформил ассистентский хет-трик, в том числе сделав голевой пас на Деанджело в овертайме.
«Первой мыслью, конечно, было намерение отдать пас. Но потом я подумал, а почему бы и не бросить по воротам, ведь мы играем овертайм, а это всегда шанс. Передо мной был только вратарь соперника. Хотел бы отметить заслугу Артемия в этой шайбе.
Мы ведь всегда полагаемся на то, что он ведёт наше нападение, дирижирует атаками. Он создаёт много моментов. А когда у него шайба на крюке, то остаётся только смотреть, что он сделает. Стоит только открыться — как шайба у тебя. Словом, Панарин играет потрясающе», — сказал Деанджело.
- 26 ноября 2019
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:08
-
07:56
-
07:49
-
07:31
-
07:16
-
07:14
-
06:54
-
06:45
-
06:22
-
06:17
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:56
-
05:27
-
05:15
-
03:40
-
00:01
- 25 ноября 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:47