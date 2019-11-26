Деанджело: «Рейнджерс» полагаются на Панарина. Он играет потрясающе

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело отметил вклад российского нападающего Артемия Панарина в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ). Панарин оформил ассистентский хет-трик, в том числе сделав голевой пас на Деанджело в овертайме.

«Первой мыслью, конечно, было намерение отдать пас. Но потом я подумал, а почему бы и не бросить по воротам, ведь мы играем овертайм, а это всегда шанс. Передо мной был только вратарь соперника. Хотел бы отметить заслугу Артемия в этой шайбе.

Мы ведь всегда полагаемся на то, что он ведёт наше нападение, дирижирует атаками. Он создаёт много моментов. А когда у него шайба на крюке, то остаётся только смотреть, что он сделает. Стоит только открыться — как шайба у тебя. Словом, Панарин играет потрясающе», — сказал Деанджело.

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