Худобин — лучший резервный голкипер в НХЛ по версии The Hockey News
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин возглавил рейтинг резервных вратарей НХЛ в сезоне-2019/20 по версии авторитетного издания The Hockey News.
«Худобин — просто отличный резервный вратарь, у него 6 побед в 10 матчах. Он даёт возможность Бену Бишопу отдохнуть, это необходимо для «забега» за Кубком Стэнли Процент отражённых бросков у Антона равен 92,9%, это просто образцовые цифры», — отмечает обозреватель Райан Кеннеди.
Следом за Худобиным в рейтинге расположились Тристан Джарри («Питтсбург Пингвинз»), Антти Раанта («Аризона Койотс»), Ярослав Галак («Бостон Брюинз») и Брайан Эллиотт («Филадельфия Флайерз»).
В нынешнем сезоне Худобин одержал шесть побед в восьми «стартах», пропуская в среднем 2,15 гола за матч.
38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
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