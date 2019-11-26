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Радулов — о дубле: у «Далласа» все игроки работают, все вносят свой вклад

Радулов — о дубле: у «Далласа» все игроки работают, все вносят свой вклад
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, оформивший голевой дубль и сделавший результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:2), прокомментировал игру команды.

«Это не секрет. У нас все парни работают с максимальной отдачей. В разных матчах разные игроки вносят решающий вклад, это имеет огромное значение. Это помогает играть на хорошем уровне. Защитники и спецбригада меньшинства работают просто отлично, они «убивают» удаления, ложатся под шайбу и блокируют броски.

Нужно продолжать удерживать эту игру. Впереди у нас матч в Чикаго, а это очень непростой тест — играть два дня подряд, да ещё и с такими соперниками», — приводит слова Радулова пресс-служба клуба.

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