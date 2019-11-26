У Панарина новое фирменное движение, он показал его при аншлаге в Нью-Йорке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу «синерубашечников».

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик, приняв участие во всех голах команды. За последние 10 матчей Панарин восемь раз набирал более одного очка за матч. Пресс-служба «Рейнджерс» подметила новое фирменное движение Панарина, которым российский форвард празднует победы.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 18 голевых передач в 22 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды. Также Панарин вернул себе лидерство в гонке бомбардиров среди россиян в нынешнем сезоне, оторвавшись на три балла от форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова (27 баллов в 24 матчах).

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