Трейкос: страхом нельзя мотивировать, поэтому Бэбкока больше нет в «Торонто»

Обозреватель Postmedia News Майкл Трейкос прокомментировал ставший известным случай, как бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок довёл до слёз новичка команды Митчелла Марнера.
«Мэттьюса и Марнера нельзя назвать «убийцами» тренеров. Они не являются причиной, по которой Майк Бэбкок был уволен, всё намного сложнее. Конечно, одна из причин его отставки — это прошлогоднее поражение в седьмом матче серии с «Бостоном». Но главное заключается в том, что Майк не знал, как мотивировать своих самых талантливых хоккеистов. Страх — это плохая мотивация, в этом Бэбкок ошибся.
В сегодняшней НХЛ, где заправляет молодёжь, стиль руководства железным кулаком только вредит. Дружеским похлопыванием по спине вы добьётесь куда большего, а тактика запугивания — эта старая школа больше не работает. Похоже, новый наставник Шелдон Кифи понимает это лучше остальных. Он самый большой фанат Марнера и Мэттьюса», — отметил Трейкос.
- 26 ноября 2019
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