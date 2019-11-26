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Трейкос: страхом нельзя мотивировать, поэтому Бэбкока больше нет в «Торонто»

Трейкос: страхом нельзя мотивировать, поэтому Бэбкока больше нет в «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель Postmedia News Майкл Трейкос прокомментировал ставший известным случай, как бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок довёл до слёз новичка команды Митчелла Марнера.

«Мэттьюса и Марнера нельзя назвать «убийцами» тренеров. Они не являются причиной, по которой Майк Бэбкок был уволен, всё намного сложнее. Конечно, одна из причин его отставки — это прошлогоднее поражение в седьмом матче серии с «Бостоном». Но главное заключается в том, что Майк не знал, как мотивировать своих самых талантливых хоккеистов. Страх — это плохая мотивация, в этом Бэбкок ошибся.

В сегодняшней НХЛ, где заправляет молодёжь, стиль руководства железным кулаком только вредит. Дружеским похлопыванием по спине вы добьётесь куда большего, а тактика запугивания — эта старая школа больше не работает. Похоже, новый наставник Шелдон Кифи понимает это лучше остальных. Он самый большой фанат Марнера и Мэттьюса», — отметил Трейкос.

Три года назад Бэбкок довёл Марнера до слёз, подставив его перед одноклубниками
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