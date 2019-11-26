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«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Продлит ли «Барыс» серию поражений «Магнитки»?

Продлит ли «Барыс» серию поражений «Магнитки»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 26 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Торпедо»;
— «Металлург» Мг — «Барыс»;
— «Трактор» — ЦСКА;
— «Северсталь» — «Динамо» Р;
— «Динамо» Мн — «Адмирал»;
— «Динамо» М — «Локомотив»;
— «Йокерит» — «Амур».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

В Магнитогорске «Металлург» примет «Барыс». Команда Ильи Воробьёва провалила дальневосточную поездку. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). В трёх матчах магнитогорский клуб не набрал ни одного очка, серьёзно ухудшив своё турнирное положение в Восточной конференции.

«Магнитка» потерпела три поражения кряду на Дальнем Востоке, не набрав очков
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