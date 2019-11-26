Продлит ли «Барыс» серию поражений «Магнитки»?

Сегодня, 26 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Торпедо»;
— «Металлург» Мг — «Барыс»;
— «Трактор» — ЦСКА;
— «Северсталь» — «Динамо» Р;
— «Динамо» Мн — «Адмирал»;
— «Динамо» М — «Локомотив»;
— «Йокерит» — «Амур».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
В Магнитогорске «Металлург» примет «Барыс». Команда Ильи Воробьёва провалила дальневосточную поездку. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). В трёх матчах магнитогорский клуб не набрал ни одного очка, серьёзно ухудшив своё турнирное положение в Восточной конференции.
- 26 ноября 2019
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:08
-
07:56
-
07:49
-
07:31
-
07:16
-
07:14
-
06:54
-
06:45
-
06:22
-
06:17
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:56
-
05:27
-
05:15
-
03:40
-
00:01
- 25 ноября 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:31
-
23:25