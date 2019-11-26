Лундквист: если бы Цуккарелло мне забил, я бы поменял номер телефона

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ). Матч с «Миннесотой» был особенным для шведского голкипера, так как он впервые играл против Матса Цуккарелло, который является одним из лучших друзей Хенрика.

«Очень рад, очень счастлив, что удалось победить в овертайме. У меня было бы очень долгое лето, если бы Цук забил мне в серии буллитов. Наверное, тогда я бы поменял номер телефона», — цитирует Лундквиста Newsday.

Норвежский нападающий выступал за «Рейнджерс» с сезона-2010/11 и являлся альтернативным капитаном команды. В феврале 2019 года Матс был обменян в «Даллас Старз» в ходе перестройки, затеянной руководством «синерубашечников». В «Рейнджерс» Цуккарелло являлся штатным исполнителем буллитов.