Моисеев: «Динамо» вверху таблицы, но двухочковая система не даёт расслабиться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Моисеев подвёл итоги половины регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о своём стиле игры.

«Сейчас как раз экватор чемпионата, ровно половина игр позади. Думаю, для команды этот отрезок выдался неплохим, мы идём вверху турнирной таблицы. Но двухочковая система не даёт расслабиться, каждую игру нужно выкладываться на максимум, плотность в таблице очень большая. Что касается меня, хотелось бы, конечно, лучше. Всегда есть к чему стремиться и куда расти!

Получается так, что выполняю много черновой работы. Она не такая зрелищная и не такая заметная, помимо силовых приёмов, конечно. Мне нравится играть жёстко. Часто приходится ловить шайбы на себя, что не особо приятно, но это неотъемлемая часть работы, поэтому это нормально. Сейчас мне доверяют игровое время в меньшинстве. В большинстве нашему звену тоже давали играть, но там проявить себя пока не удалось», — цитирует Моисеева пресс-служба московского клуба.