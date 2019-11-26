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Деанджело — о советах «Рейнджерс» поскорее обменять Строума: хоккей смотрите

Деанджело — о советах «Рейнджерс» поскорее обменять Строума: хоккей смотрите
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело отреагировал на рассуждения журналистов, которые советуют «синерубашечникам» как можно скорее обменять центрального нападающего Райана Строума.

Журналист Роб Лукер в «Твиттере» опубликовал диаграммы, иллюстрирующие, что Строум в настоящий момент играет в лучший хоккей в карьере. У Райана истекает контракт с «Рейнджерс» в конце сезона, после чего игрок становится свободным агентом. Лукер заявил, что генеральному менеджеру «синерубашечников» Джеффу Гортону следует как можно скорее обменять Строума, пока он имеет наивысшую ценность.

«Всё время смотрю на эти твиты, и это просто весело. Люди думают, что подобные диаграммы — это всё, на чём нужно строить выводы. Райан — один из лучших игроков команды с момента своего обмена в прошлом сезоне. Смотрите хоккей», — написал Деанджело.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Тони Деанджело.

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