Экс-защитник «Адмирала»: эй, Бэбкок! Ты ужасный человек и средний тренер

Бывший защитник «Адмирала» Майк Коммодор, работавший с недавно уволенным главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс» Майком Бэбкоком в составе «Детройт Ред Уингз» и «Анахайм Дакс», порадовался отставке специалиста.

«Эй, Майк Бэбкок. Ты просто заставил своих игроков избавиться от тебя. Они попросили тебя на выход, потому что ты ужасный человек. Ты — средний тренер с огромным, чрезмерно большим эго. Ты получил то, чего заслуживал из-за своего эгоизма. Весь хоккейный мир от этого в восторге.



Буду честен. В тот день у меня был хороший, тихий вечер, но обстоятельства изменились, потому что наступило время для празднования. Празднования кончины карьеры Майка Бэбкока», — отметил Коммодор в своём «твиттере», а чуть позже опубликовал фотографию, на которой Бэбкок загружает в автомобиль свои вещи, дополнив её комментарием.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Майка Коммодора.