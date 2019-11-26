Майки с фразой Коммодора «Бэбкок, собирай свои дрянные вещи» продаются за $ 35

В Северной Америке поступили в продажу футболки с оскорблениями в адрес экс главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз» Майка Бэбкока. Напомним, автором высказываний стал известный в прошлом защитник Майк Коммодор, ранее работавший с Бэбкоком в «Детройте». Футболки продаются за 35 долларов.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
«Эй, Майк Бэбкок. Ты просто заставил своих игроков избавиться от тебя. Они попросили тебя на выход, потому что ты ужасный человек. Ты — средний тренер с огромным, чрезмерно большим эго. Ты получил то, чего заслуживал из-за своего эгоизма. Весь хоккейный мир от этого в восторге.
Буду честен. В тот день у меня был хороший, тихий вечер, но обстоятельства изменились, потому что наступило время для празднования. Празднования кончины карьеры Майка Бэбкока», — ранее написал Коммодор в своём «твиттере», а чуть позже опубликовал фотографию, на которой Бэбкок загружает в автомобиль свои вещи, дополнив её оскорбительным комментарием.
- 26 ноября 2019
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