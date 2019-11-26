«Автомобилист» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Гуркин — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Меляков, Щехура — Белевич — Гончарук.
- 26 ноября 2019
-
16:37
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
15:45
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:35
-
14:07
-
13:45
-
13:20
-
13:01
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:08
-
07:56
-
07:49
-
07:31
-
07:16
-
07:14
-
06:54
Партнерский контент