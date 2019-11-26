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«Автомобилист» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Автомобилист» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Гуркин — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Меляков, Щехура — Белевич — Гончарук.

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