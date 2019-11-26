«Автомобилист» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Гуркин — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;

Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;

Меляков, Щехура — Белевич — Гончарук.