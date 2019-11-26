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Форвард «Бостона» Бержерон выбыл из-за травмы

Форвард «Бостона» Бержерон выбыл из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон выбыл из строя из-за повреждения, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Опытный хоккеист не поехал с командой на встречи с «Монреаль Канадиенс» и «Оттавой Сенаторз».

«Сроков возвращения Бержерона нет. Мы просто хотим убедиться, что когда он вернётся в состав, то не будет рисковать. Медицинский штаб будет держать руку на пульсе этой ситуации. Сейчас врачи считают, что ему будет лучше вне льда», — рассказал главный тренер команды Брюс Кэссиди.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 34-летний Бержерон принял участие в 21 матче, записав на свой счёт 24 (8+16) балла при показателе полезности "+10" и 12 минутах штрафного времени.

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