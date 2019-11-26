Медведев: матч «Вашингтона» и клуба КХЛ на стадионе «Зенита» возможен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» хочет провести матч в России.



«В прошлом году мы уже показали, что стадион «Зенита» может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне. Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а ещё и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен», — приводит слова Медведева РИА «Новости».



В составе «Кэпиталз» выступают четыре россиянина: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Овечкин и «Вашингтон» хотят в Россию! Будет аншлаг даже в 80-тысячных «Лужниках» «Столичные» заинтересованы в том, чтобы провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России. Это будет круче, чем приезд Криштиану Роналду.