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Медведев: матч «Вашингтона» и клуба КХЛ на стадионе «Зенита» возможен

Медведев: матч «Вашингтона» и клуба КХЛ на стадионе «Зенита» возможен
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» хочет провести матч в России.

«В прошлом году мы уже показали, что стадион «Зенита» может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне. Но я считаю, что команды НХЛ должны провести не только выставочную игру между собой, а ещё и встретиться с командами КХЛ. Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи. Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

В составе «Кэпиталз» выступают четыре россиянина: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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