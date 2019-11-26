Федерация хоккея России опубликовала заявление по поводу рекомендаций ВАДА

Федерация хоккея России разъяснила свою позицию относительно рекомендаций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов. Напомним, россиян могут отстранить от соревнований на четыре года.
«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт, поддерживает и уважает решение всех международных организаций по вопросам антидопинга.
Российские игроки, в том числе кандидаты в сборные команды России, регулярно проходят проверку. Допинг-пробы проверяют ведущие международные лаборатории, аккредитованные ВАДА, — ежегодно берётся более 400 проб, и это взаимодействие будет расширено.
ФХР тесно сотрудничает с ИИХФ по вопросам антидопинга, организации и проведения международных турниров и многим другим. ФХР имеет полное взаимопонимание по всем темам, касающимся развития хоккея», — указано на официальном сайте ФХР.
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