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«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Динамо» М — «Локомотив»: стали известны составы команд

«Динамо» М — «Локомотив»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Кузнецов);
Миронов — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;
Григорьев — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Аланов, Муранов, Моисеев — Ефремов — Михайлов.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Да Коста — Кудрявцев;
Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Сидоров, Мисюль, Апальков — Свитов — Санников.

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