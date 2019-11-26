«Динамо» М — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Кузнецов);
Миронов — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;
Григорьев — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Аланов, Муранов, Моисеев — Ефремов — Михайлов.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Да Коста — Кудрявцев;
Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Сидоров, Мисюль, Апальков — Свитов — Санников.
- 26 ноября 2019
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