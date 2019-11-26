«Динамо» М — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы московского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов);

Миронов — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;

Григорьев — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Аланов, Муранов, Моисеев — Ефремов — Михайлов.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Е. Аверин;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Да Коста — Кудрявцев;

Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Сидоров, Мисюль, Апальков — Свитов — Санников.