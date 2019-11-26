«Автомобилист» уступил «Торпедо» в Екатеринбурге

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:4.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Команда гостей сумела быстро открыть счёт, на третьей минуте голом отметился нападающий Тай Рэтти. Вскоре «Торпедо» упрочило преимущество усилиями защитника Чарлза Дженовея. На 28-й минуте «Автомобилист» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Георгия Белоусова, но нижегородский клуб вскоре забил ещё два гола, авторами которых стали Дамир Жафяров и Станислав Бочаров. На 56-й минуте точный бросок в актив записал форвард хозяев Брукс Мэйсек. Вскоре Мэйсек оформил дубль, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 ноября 2019
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