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«Автомобилист» уступил «Торпедо» в Екатеринбурге

«Автомобилист» уступил «Торпедо» в Екатеринбурге
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 3:4.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Команда гостей сумела быстро открыть счёт, на третьей минуте голом отметился нападающий Тай Рэтти. Вскоре «Торпедо» упрочило преимущество усилиями защитника Чарлза Дженовея. На 28-й минуте «Автомобилист» сократил отставание благодаря заброшенной шайбе Георгия Белоусова, но нижегородский клуб вскоре забил ещё два гола, авторами которых стали Дамир Жафяров и Станислав Бочаров. На 56-й минуте точный бросок в актив записал форвард хозяев Брукс Мэйсек. Вскоре Мэйсек оформил дубль, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ратти (Дженовей, Жафяров) – 02:00' (5x4)   0:2 Дженовей (Щехура, Белевич) – 08:10' (5x5)   1:2 Белоусов (Дацюк, Бодров) – 27:47' (5x5)   1:3 Жафяров – 31:48' (4x5)   1:4 Бочаров (Дженовей, Жафяров) – 35:52' (5x4)   2:4 Мэйсек (Доус) – 55:57' (5x4)   3:4 Мэйсек (Голышев) – 58:32' (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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