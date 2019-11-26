Шалунов: приятно вернуться в Челябинск и играть против «Трактора»

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (3:2).



«Хороший, боевой матч. Нам удался второй период, в третьем, я считаю, чуть расслабились. Думали, дело уже сделано, в итоге до последнего сохранялось напряжение.



Ожидали ли от «Трактора» атакующей игры? Сейчас в лиге нет слабых команд, все играют на равных. Мы настраивались, что будет агрессивная игра. «Трактор» — бегущая, быстрая команда, в итоге что ожидали, то и получили.



ЦСКА непросто даются победы? В последнее время у нас не очень хороший отрезок, нам нужно через него пройти, чтобы стать ещё сильнее.



Очень приятно вернуться в Челябинск, играть против «Трактора», положительные ощущения, ностальгия. Всё-таки родился и вырос здесь. Родственники, конечно, были на трибунах», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА