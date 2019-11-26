Шалунов: приятно вернуться в Челябинск и играть против «Трактора»

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (3:2).
«Хороший, боевой матч. Нам удался второй период, в третьем, я считаю, чуть расслабились. Думали, дело уже сделано, в итоге до последнего сохранялось напряжение.
Ожидали ли от «Трактора» атакующей игры? Сейчас в лиге нет слабых команд, все играют на равных. Мы настраивались, что будет агрессивная игра. «Трактор» — бегущая, быстрая команда, в итоге что ожидали, то и получили.
ЦСКА непросто даются победы? В последнее время у нас не очень хороший отрезок, нам нужно через него пройти, чтобы стать ещё сильнее.
Очень приятно вернуться в Челябинск, играть против «Трактора», положительные ощущения, ностальгия. Всё-таки родился и вырос здесь. Родственники, конечно, были на трибунах», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 26 ноября 2019
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:47
-
19:31
-
19:21
-
19:14
-
19:10
-
18:47
-
18:18
-
17:50
-
17:42
-
17:24
-
17:12
-
16:37
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
15:45
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:35
-
14:07
-
13:45
-
13:20
-
13:01
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:15