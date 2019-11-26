«Динамо» Мн — «Адмирал»: Принс классно обыграл вратаря и забил

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс отметился красивой заброшенной шайбой в первом периоде домашнего матча с «Адмиралом». Американский форвард продемонстрировал классную индивидуальную технику.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» Мн:



Энрот (Тейлор);

Готовец (А) – Еременко, Мартынов – Паре – Принс;

Евенко – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Демков;

Крыскин – Знахаренко, Павлович (А) – Спунер – Пулккинен;

Дадонов – Китаров – Когалев, Дюков, Дроздов.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Лалонд – Альмквист, Вихарев – Юнг – Бакош;

Козловский – Мищенко, Бутузов – Петров – Лисин;

Осипов – Бобряшов, Захарчук – Стрельцов – Ломако;

Островский – Дьяков, Воронин – Мерескин – Глазачев.