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«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Динамо» Мн — «Адмирал»: Принс классно обыграл вратаря и забил

«Динамо» Мн — «Адмирал»: Принс классно обыграл вратаря и забил
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс отметился красивой заброшенной шайбой в первом периоде домашнего матча с «Адмиралом». Американский форвард продемонстрировал классную индивидуальную технику.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» Мн:

Энрот (Тейлор);
Готовец (А) – Еременко, Мартынов – Паре – Принс;
Евенко – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Демков;
Крыскин – Знахаренко, Павлович (А) – Спунер – Пулккинен;
Дадонов – Китаров – Когалев, Дюков, Дроздов.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Лалонд – Альмквист, Вихарев – Юнг – Бакош;
Козловский – Мищенко, Бутузов – Петров – Лисин;
Осипов – Бобряшов, Захарчук – Стрельцов – Ломако;
Островский – Дьяков, Воронин – Мерескин – Глазачев.

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