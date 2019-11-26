«Динамо» Мн — «Адмирал»: Принс классно обыграл вратаря и забил
Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс отметился красивой заброшенной шайбой в первом периоде домашнего матча с «Адмиралом». Американский форвард продемонстрировал классную индивидуальную технику.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» Мн:
Энрот (Тейлор);
Готовец (А) – Еременко, Мартынов – Паре – Принс;
Евенко – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Демков;
Крыскин – Знахаренко, Павлович (А) – Спунер – Пулккинен;
Дадонов – Китаров – Когалев, Дюков, Дроздов.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Лалонд – Альмквист, Вихарев – Юнг – Бакош;
Козловский – Мищенко, Бутузов – Петров – Лисин;
Осипов – Бобряшов, Захарчук – Стрельцов – Ломако;
Островский – Дьяков, Воронин – Мерескин – Глазачев.
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