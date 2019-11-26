«Ванкувер» вызвал в основную команду прошедшего драфт отказов Голдобина
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» вызвал нападающего Николая Голдобина из фарм-клуба, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Кенвард. Напомним, два месяца назад россиянин прошёл драфт отказов, после чего отправился в фарм-клуб.
В АХЛ Голдобин провёл 18 матчей, записав в свой актив 20 (8+12) очков при показателе полезности «–1».
23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «–10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».
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