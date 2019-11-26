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И. Воробьёв: в большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться

И. Воробьёв: в большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2 ОТ).

«В большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы всё знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку. Хоккей — игра инициатив. Такой гол, который ты пропускаешь в большинстве, меняет матч», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

Счёт во встрече открыли подопечные Ильи Воробьёва, на седьмой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Мозякин. «Барыс» сумел отыграться во втором периоде, гол в свой актив записал форвард Павел Акользин. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде Андрея Скабелки принёс нападающий Линус Виделль.

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Барысу»
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