И. Воробьёв: в большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2 ОТ).
«В большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы всё знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку. Хоккей — игра инициатив. Такой гол, который ты пропускаешь в большинстве, меняет матч», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».
Счёт во встрече открыли подопечные Ильи Воробьёва, на седьмой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Мозякин. «Барыс» сумел отыграться во втором периоде, гол в свой актив записал форвард Павел Акользин. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде Андрея Скабелки принёс нападающий Линус Виделль.
- 26 ноября 2019
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