И. Воробьёв: в большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2 ОТ).



«В большинстве матчи должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы всё знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку. Хоккей — игра инициатив. Такой гол, который ты пропускаешь в большинстве, меняет матч», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».



Счёт во встрече открыли подопечные Ильи Воробьёва, на седьмой минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Мозякин. «Барыс» сумел отыграться во втором периоде, гол в свой актив записал форвард Павел Акользин. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу команде Андрея Скабелки принёс нападающий Линус Виделль.

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Барысу»