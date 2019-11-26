Скабелка: приятно выиграть в такой большой день для «Барыса»

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с «Металлургом» (2:1 ОТ).



«Для нас, наверное, переломным был момент, когда мы забили шайбу в меньшинстве. До этой шайбы «Металлург» владел преимуществом, и по счёту. Два удаления у нас. Вот этот гол, который мы забили, дал нам воздуха, немного перевели игру в зону «Металлурга», начали создавать какие-то моменты. Думаю, выравняли игру. Дальше шла достаточно равная игра, что счёт и отразил. А в овертайме нам сегодня повезло больше. Ребят — с победой.



Давила ли ответственность из-за дня рождения «Барыса»? Знали конечно, но нет, не думаю, что это в какой-то степени может давить на команду. Возможно, если бы мы играли дома, то как-то сказалось бы. На выезде — нет. Конечно, нам приятно выиграть в такой день. Это большой день для клуба, для Казахстана. Нам вдвойне приятнее», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв «Барысу»