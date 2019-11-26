Московское «Динамо» победило «Локомотив», у Афиногенова — дубль
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч из шести последних, у «Локомотива» — второе поражение в пяти последних матчах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, гол в актив записал нападающий Максим Афиногенов. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Артур Каюмов и Дмитрий Яшкин. На 39-й минуте нападающий Владимир Брюквин увеличил преимущество «Динамо» до двух голов. Точку в матче поставил Максим Афиногенов.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Афиногенов (Чайковски, Петерссон) – 08:47' (5x5) 1:1 Каюмов (Коваленко) – 28:49' (5x5) 2:1 Яшкин (Петерссон, Огурцов) – 31:05' (5x5) 3:1 Брюквин (Игумнов, Григорьев) – 38:37' (5x5) 4:1 Афиногенов (Индрашис, Петерссон) – 58:24' (en)
- 26 ноября 2019
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:25
-
21:12
-
20:45
-
20:32
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:47
-
19:31
-
19:21
-
19:14
-
19:10
-
18:47
-
18:18
-
17:50
-
17:42
-
17:24
-
17:12
-
16:37
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
15:45
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:35
-
14:07
Партнерский контент