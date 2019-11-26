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Московское «Динамо» победило «Локомотив», у Афиногенова — дубль

Московское «Динамо» победило «Локомотив», у Афиногенова — дубль
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч из шести последних, у «Локомотива» — второе поражение в пяти последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, гол в актив записал нападающий Максим Афиногенов. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Артур Каюмов и Дмитрий Яшкин. На 39-й минуте нападающий Владимир Брюквин увеличил преимущество «Динамо» до двух голов. Точку в матче поставил Максим Афиногенов.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Афиногенов (Чайковски, Петерссон) – 08:47' (5x5)   1:1 Каюмов (Коваленко) – 28:49' (5x5)   2:1 Яшкин (Петерссон, Огурцов) – 31:05' (5x5)   3:1 Брюквин (Игумнов, Григорьев) – 38:37' (5x5)   4:1 Афиногенов (Индрашис, Петерссон) – 58:24' (en)
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