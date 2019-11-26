Московское «Динамо» победило «Локомотив», у Афиногенова — дубль

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч из шести последних, у «Локомотива» — второе поражение в пяти последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, гол в актив записал нападающий Максим Афиногенов. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Артур Каюмов и Дмитрий Яшкин. На 39-й минуте нападающий Владимир Брюквин увеличил преимущество «Динамо» до двух голов. Точку в матче поставил Максим Афиногенов.

