Пелино: «Динамо» воспользовалось усталостью «Локомотива». Стандартная ситуация

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4).



«Соперника поздравляю с победой, особенно в тот день, когда перед матчем на лёд вышло много их ветеранов. Хочу также сказать спасибо организации «Динамо» за то, что построили такую арену. Я впервые играл в этом сооружении.



Что касается игры, то довольно стандартная ситуация получилась, учитывая, что мы играли четвёртый матч на выезде за семь дней. При таком раскладе домашняя команда всегда должна пользоваться усталостью соперника, что сегодня и произошло.



Нам не удался первый период матча, но мне понравилось, как мы сражались во втором и третьем периодах. Во втором отрезке «Локомотив» сумел сравнять счёт, но в итоге всё равно проиграли. Это хоккей, такое случается.



Мне очень нравится игра Денисенко, но во время выступления за молодёжную сборную России он получил небольшую травму. Сейчас мы его не используем, потому что у него задача восстановиться и быть готовым к следующим матчам», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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