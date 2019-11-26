Крикунов: «Динамо» не могло испортить праздник ветеранам. Один из них и забил

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (4:1).
«Я скажу, что мы проиграли в день рождения клуба «Йокериту». И сегодня второй раз подряд не могли испортить праздникам болельщикам, любителям и ветеранам московского «Динамо». Ребята старались, работали с первой минуты и до конца. И вы видите, что отличился один из таких ветеранов, Афиногенов сегодня забил два гола.
А так, все звенья сыграли ровно. Первые три звена забили по голу. Это неплохо, что играет не только одно звено. Тогда и нам играть полегче, да и сопернику сложнее их закрывать. Бочаров сыграл хорошо на последней линии.
Пока второе звено будет продолжать так играть, думаю, что Индрашис может и всё время будет играть в центре. У нас проблема в этой линии, Полыгалов травмирован, да и вообще много народу сейчас отдыхает.
Первое звено играет. Там и Яшкин работает, посмотрите, он и сзади отрабатывает, постоянно возвращается в каждой смене, и в атаку бежит. С Шипачёвым можно играть, он всегда отдаст пас. Не жадный в этом плане. Пока других вариантов по этому звену нет.
Ерёменко нет даже в запасе? Ну появится, наверное, в ближайшем будущем, и не только в запасе. Григорьев у нас месяц пропустил, лечился, сегодня вышел. Естественно, первая игра, сил полно. А там посмотрим, что будет впереди», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 ноября 2019
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