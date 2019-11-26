Афиногенов: у всех одинаковый график, не надо на это ничего сваливать

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (4:1).



«Мне кажется, что всю игру довольно неплохо провели. Немного только начало второго периода нам не удалось, но потом игра была под нашим контролем. Первый период явно у «Динамо» получился, играли много в их зоне, гол забили, много моментов было. Я повторюсь, неудачно начали второй отрезок, но потом взялись за ум и нормально начали играть.



У меня лучший матч в сезоне? Да мне ребята такие пасы отдавали, что там только забивать надо было. Первый гол – Петерссон мне шайбу просто в клюшку вложил. А во втором голе они между собой разыграли и мне отдали шайбу на пустые ворота. Тут только забивать надо. Надеюсь, что дубль придаст уверенности и я немного вылезу.



Естественно, хотелось победить в такой день. Серьёзная дата у клуба, наши ветераны пришли на матч. С Петренко тем же я ещё играл вместе, а Билялетдинов был нашим тренером. Приятно, что выиграли матч для них. Много зрителей сегодня было.



У всех одинаковый график в чемпионате, не надо на это ничего сваливать. Они настроились на матч, мы настроились, но мы были сильнее. В прошлый раз они нас обыграли у себя. У «Локомотива» хорошая команда, поэтому мы серьёзно настроились», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Локомотив», у Афиногенова дубль