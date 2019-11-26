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Йордан — об обвинённом в расизме тренере Питерсе: меня он пинал в «Каролине»

Йордан — об обвинённом в расизме тренере Питерсе: меня он пинал в «Каролине»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник хабаровского «Амура» Михал Йордан высказался об опыте работы с главным тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом. Напомним, Питерса обвинил в проявлении расизма его экс-игрок, клуб проводит расследование случая, произошедшего 10 лет назад. Йордан играл под началом Питерса в «Каролине Харрикейнз».

«Нельзя желать человеку плохого, но ты получаешь то, что заслуживаешь, Билл. После нескольких лет в НХЛ у меня был опыт с худшим тренером за всю историю. Он пнул меня и ударил другого игрока по голове во время матча, а затем притворялся, будто ничего не произошло.

Не мог поверить своим глазам, что такое возможно в лучшей лиге. Счастлив, что мне больше не приходится сталкиваться с этим», — написал Йордан в своём «твиттере».

В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме
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