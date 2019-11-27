Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

26 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Автомобилист» уступил «Торпедо» — 3:4.

«Металлург» проиграл «Барысу» — 1:2 ОТ.

«Трактор» уступил ЦСКА — 2:3.

«Северсталь» потерпела поражение от рижского «Динамо» — 1:2 ОТ.

Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» — 2:3 ОТ.

Московское «Динамо» победило «Локомотив» — 4:1.

«Йокерит» обыграл «Амур» — 4:1.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.