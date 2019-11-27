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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

26 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Автомобилист» уступил «Торпедо» — 3:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ратти (Дженовей, Жафяров) – 02:00' (5x4)   0:2 Дженовей (Щехура, Белевич) – 08:10' (5x5)   1:2 Белоусов (Дацюк, Бодров) – 27:47' (5x5)   1:3 Жафяров (Шрёдер) – 31:48' (4x5)   1:4 Бочаров (Дженовей, Жафяров) – 35:52' (5x4)   2:4 Мэйсек (Доус, Василевский) – 55:57' (5x4)   3:4 Мэйсек (Голышев) – 58:32' (4x5)

«Металлург» проиграл «Барысу» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мозякин (О'Делл, Расмуссен) – 06:20' (5x5)   1:1 Акользин – 25:46' (4x5)   1:2 Виделль (Найт, Охтамаа) – 61:08' (3x3)

«Трактор» уступил ЦСКА — 2:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Седлак (Кэлоф) – 19:07' (5x5)   1:1 Секач (Окулов, Шалунов) – 27:07' (5x5)   1:2 Шалунов (Секач, Блажиевский) – 29:31' (5x5)   1:3 Андронов (Блажиевский, Нестеров) – 37:31' (5x5)   2:3 Бэйлен (Седлак, Гика) – 48:29' (5x5)

«Северсталь» потерпела поражение от рижского «Динамо» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Якимов (Сизов, Подъяпольский) – 09:02' (5x5)   1:1 Макмиллан (Редлихс М., Слепец) – 35:29' (5x5)   1:2 Протапович (Сотниекс) – 60:30' (3x3)

Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» — 2:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Костицын (Ковыршин, Демков) – 07:32' (5x5)   2:0 Принс (Спунер) – 18:17' (5x5)   2:1 Юнг (Лалонд, Вихарев) – 28:32' (5x4)   2:2 Юнг (Лалонд) – 34:16' (5x5)   2:3 Петров (Осипов, Вихарев) – 63:50' (4x3)

Московское «Динамо» победило «Локомотив» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Афиногенов (Чайковски, Петерссон) – 08:47' (5x5)   1:1 Каюмов (Коваленко) – 28:49' (5x5)   2:1 Яшкин (Петерссон, Огурцов) – 31:05' (5x5)   3:1 Брюквин (Игумнов, Григорьев) – 38:37' (5x5)   4:1 Афиногенов (Индрашис, Петерссон) – 58:24' (en)

«Йокерит» обыграл «Амур» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лехтонен (О'Нилл) – 07:09' (5x4)   1:1 Коробов (Капитуров, Кацуба) – 25:51' (5x5)   2:1 Пильстрём (Йоэнсуу, О'Нилл) – 38:15' (5x5)   3:1 Норман (Лепистё, Хаапала) – 45:46' (5x4)   4:1 Лехтонен (Контиола, Регин) – 53:09' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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