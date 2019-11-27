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«Даллас» прервал победную серию из 7 матчей, уступив «Чикаго»

«Даллас» прервал победную серию из 7 матчей, уступив «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад, Патрик Кейн и Коннор Мёрфи.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился.

Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1».

Вратарь Антон Худобин отразил 35 из 37 бросков по воротам «Старз».

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Саад (Густафссон, Нюландер) – 11:20' (5x5)   2:0 Кейн (Дебринкэт, Шоу) – 50:42' (5x4)   3:0 Мёрфи – 57:20' (en)
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