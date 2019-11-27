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Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Чешский форвард упрочил лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. В активе Давида стало 23 шайбы в 24 матчах. Ближайший преследователь, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, отстаёт на пять точных бросков, при этом сыграв на два матча больше. Замыкает топ-3 ещё один форвард «Брюинз» — Брэд Маршан — с 17 голами в 24 встречах.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает шестое место. Лучший снайпер сезона среди российских игроков забросил 15 шайб, проведя 25 матчей.

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