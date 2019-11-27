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Голкипер «Чикаго» Кроуфорд заступился за обвинённого в расизме Питерса

Голкипер «Чикаго» Кроуфорд заступился за обвинённого в расизме Питерса
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:0) заступился за обвинённого в расизме главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса.

Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По словам Алиу, всё произошло в 2009 году. В то время, за «Рокфорд» выступал и сам Кроуфорд.

«Вы знаете, лично ко мне он хорошо относился. И мне казалось, что он вёл себя так по отношению ко всем игрокам. Даже не знаю. Билл работает в таком старом стиле, но я действительно не помню с его стороны никаких плохих вещей», — приводит слова Кроуфорда клубный обозреватель Чарли Румелиотис.

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