Кейн реализовал удаление Радулова, продлив результативную серию до 13 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад, Патрик Кейн и Коннор Мёрфи. Кейн поразил ворота Антона Худобина в тот момент, когда удаление отбывал Александр Радулов. Это было единственное удаление «Далласа» в матче. Американский нападающий набрал очки в 13-м матче кряду.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился. Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1». Вратарь Худобин отразил 35 из 37 бросков.
- 27 ноября 2019
-
07:45
-
07:29
-
07:18
-
06:45
-
06:10
-
05:51
-
04:50
-
00:00
- 26 ноября 2019
-
23:40
-
23:25
-
22:57
-
22:41
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
22:17
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:25
-
21:12
-
20:45
-
20:32
-
20:14
-
20:10
-
20:05
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:47
-
19:31
-
19:21
-
19:14
-
19:10