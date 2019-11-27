Кейн реализовал удаление Радулова, продлив результативную серию до 13 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Заброшенными шайбами в составе «Чикаго» отличились Брэндон Саад, Патрик Кейн и Коннор Мёрфи. Кейн поразил ворота Антона Худобина в тот момент, когда удаление отбывал Александр Радулов. Это было единственное удаление «Далласа» в матче. Американский нападающий набрал очки в 13-м матче кряду.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Радулов провёл на площадке 17 минут и 31 секунду и результативными действиями не отметился. Форвард Денис Гурьянов за 13 минут и 52 секунды, проведённых на площадке, результативными действиями также не отметился, завершив матч с показателем полезности «-1». Вратарь Худобин отразил 35 из 37 бросков.