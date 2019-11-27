Костин получил травму в матче АХЛ, после чего быстро покинул лёд. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Сан-Антонио Рэмпейдж» уступил «Рокфорд Айсхогс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу фарм-клуба «Чикаго Блэкхоукс».

Встречу досрочно завершил нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин. Российский форвард получил повреждение в столкновении с соперником. Поднявшись на ноги, Костин постарался максимально быстро покинуть лёд, с трудом сдерживая болевые ощущения.

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20-летний Костин забросил первую шайбу в НХЛ в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:4). Клим дебютировал в НХЛ в нынешнем чемпионате, а всего в лиге в этом сезоне он провёл четыре игры. Возвращение Костина в фарм-клуб было связано с тем, что в состав «музыкантов» включён Трой Брауэр, который уладил проблемы с визой.