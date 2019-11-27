Пастрняк повторил достижение Ягра и Буре

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1.



Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Чешский форвард упрочил лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. В активе Давида стало 23 шайбы в 24 матчах.

За последние 30 лет только два игрока в лиге забивали больше 23 голов на аналогичном отрезке сезона. В сезоне-1992/93 Марио Лемье забросил 26 шайб в 24 матчах, а в сезоне-1990/91 Бретт Халл отличился 24 раза. Пастрняк повторил достижение Яромира Ягра (сезон-1995/96 и 1996/97) и Павла Буре (сезон-1992/93), которые поражали ворота соперников 23 раза в 24 матчах. Ещё одним игроком, кому покорилось это достижение, 13 лет назад был Симон Ганье.