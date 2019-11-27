Марнер: Бэбкок хотел показать, что мне надо больше работать. Всё уже в прошлом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал об отношении к истории трёхлетней давности. Тогда главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок заставил игрока составить список игроков, начиная от самых трудолюбивых и заканчивая самыми ленивыми, и зачитал его перед хоккеистами, располагавшимся внизу рейтинга.
«Потом он извинился. Он понял, что совершил ошибку. Но после этого в течение всех трёх лет, особенно во втором и третьем сезонах, он полностью доверял мне. Думаю, что это бросалось в глаза. Он верил в меня и, в отличие от первого сезона, стал выпускать на лёд в самых разных ситуациях. В итоге у меня сложились с ним очень хорошие отношения.
Бэбкок просто хотел показать, что мне надо больше работать. Но всё в прошлом. Я сразу же забыл о том случае и больше не переживаю. Мне повезло, что в команде с пониманием отнеслись к этой ситуации, не приняли близко к сердцу, поддержали меня. Всё уже в прошлом.
Его отставка? Я написал ему сразу после того, как всё произошло, и поблагодарил его за то, что он сделал. Он изменил команду, клуб. Я пожелал ему удачи во всех его будущих делах», — цитирует Марнера пресс-служба НХЛ.
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